Podatki. Skarbówka ostrzega. Oszuści wysyłają fałszywe SMS-y

Oszuści rozsyłają fałszywe SMS-y z wiadomością o zadłużeniu na indywidualnym rachunku podatkowym. Nie daj się nabrać, to prosta droga do utraty wrażliwych danych czy wyczyszczenia konta bankowego.

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa ostrzegają przed fałszywymi SMS-ami zawierającymi tzw. link, który może prowadzić do niebezpiecznej strony, służącej oszustom do wyłudzenia danych lub okradzenia konta bankowego, co wiąże się ze stratą pieniędzy.