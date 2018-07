"Podreperuj sobie domowy budżet". Tak znana sieć handlowa zachęca do pracy w niestandardowym wymiarze godzin

Pracę na 20,30 czy 40 proc. etatu oferuje Lidl. Niepełny wymiar etatu w kampanii Lidla jest pokazywany jako zaleta. Nowe oferty pracy sieć nazywa „pracą dodatkową”.



To kolejny etap walki o pracownika wśród dyskontów. Na początku roku podwyżki płac dla swoich pracowników zapowiedziały solidarnie i Biedronka, i Lidl. Pierwsza pensja w tej drugiej wynosi w tym momencie od 2800 zł do 3550 brutto. Po roku zatrudnienia będzie to już 2950-3750 a po dwóch latach – 3150 do 4050 brutto.