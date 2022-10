Podwyżki cen w Biedronce, Lidlu, Aldi i Netto. Oto co się stało w zaledwie dwa miesiące

W Lidlu nastąpiła z kolei zmiana cen z 343 zł w sierpniu na 366 zł w październiku. W Netto w tym czasie ceny wzrosły z 356 zł do 368 zł. W Aldi mieliśmy natomiast do czynienia ze wzrostem z 359 zł do 381 zł. Kiedy porównamy obecne ceny w dyskontach z cenami z października ubiegłego roku, zmiana będzie jeszcze bardziej rzucać się w oczy. W zależności od sieci rok temu mogliśmy zrobić zakupy o 70-87 zł taniej.