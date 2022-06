Podwyżki stóp procentowych. "To może zarżnąć wzrost gospodarczy"

– Prognozy mówią, że wysoka inflacja utrzyma się przez kilka lat - powiedział w programie "Newsroom WP" Piotr Kuczyński, analityk Domu Inwestycyjnego Xelion. – Jeśli banki centralne będą szły nadal drogą podwyżek stóp procentowych, to zarżną wzrost gospodarczy. Jeśli wzrost gospodarczy gwałtownie siądzie, to popytowa część inflacji gwałtownie zmaleje, wtedy zostanie ta podażowa, a więc surowce i towary rolne. Jeśli chodzi o ceny ropę, to widzimy obniżkę, która wskazuje na chłodzenie gospodarki. Nie wiemy jednak, jak będzie przebiegała wojna w Ukrainie, czy dojdzie tam wk ońcu do jakiegoś rozejmu. Ale to nie znaczy, że gaz i ropa błyskawicznie stanieją. Sądzę jednak, że duże wzrosty cen w tym roku będą stanowiły przeszkodę w kontynuacji wzrostów w przyszłym roku. Moim zdaniem średnia inflacja na poziomie 7,9 proc. w przyszłym roku, którą mamy w założeniach budżetowych, jest realna a może nawet ciut zawyżona.

Rozwiń