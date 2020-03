Podzielone strategie Lidla i Biedronki. Zdecydowana różnica ws. "gratisów"

WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Z analizy ubiegłorocznych gazetek wynika, że Biedronka była dużo aktywniejsza od Lidla w zakresie oferowania promocji typu "2 produkty w cenie 1" i "3 za 2". W pierwszym przypadku przewaga wyniosła ponad 84 proc., a w drugim – aż 93 proc. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (MondayNews) Porównania dokonali eksperci z międzynarodowej firmy Hiper-Com Poland i platformy analityczno-badawczej UCE RESEARCH. Zestawiono promocje gazetkowe w kategorii "2 w cenie 1" i "3 za 2". Analiza objęła wszystkie publikacje promocyjne wydane w 2019 r. przez dwa największe dyskonty w Polsce. Zaobserwowano, że Biedronka dużo częściej od Lidla oferuje promocje "2 art. w cenie 1" – 84,4 proc. różnicy. W przypadku okazji typu "3 za 2" przebija konkurenta o 93,1 proc. – Ostatnio Lidl w inny sposób sprowadzał klientów do sklepów. Oferował limitowane serie produktów specjalistycznych w bardzo niskich cenach, m.in. akcesoriów do sportu, ogrodu czy kuchni. Dzięki temu budował wolumen zakupów art. codziennego użytku, wkładanych do koszyka przy okazji wizyt w sklepach – komentuje Maciej Boroń z MediaCom Beyond Advertising. Z kolei Tomasz Jabłoński z aplikacji Blix zauważa, że Biedronka jako największa sieć dyskontów w Polsce ma potężną siłę negocjacyjną z dostawcami. Kupując od nich tanio duże ilości towarów, może oferować więcej promocji typu "2 za 1" i "3 za 2" niż jej konkurent. Koronawirus a praca zdalna. Eksperci ostrzegają – Wykazana różnica może wynikać z odmiennych strategii sprzedażowych. Możliwe jest, że Biedronka stawia na dużo bardziej agresywne promocje niż Lidl, aby budować wolumen zakupów nieprzecenionych produktów, kiedy klienci już pojawiają się w sklepach – dodaje Maciej Boroń. Okazje "3 za 2" dominują nad akcjami "2 za 1". Różnica jest na poziomie blisko 22-krotności. Katarzyna Grochowska z Hiper-Com Poland przypomina, że w dyskontach zaopatrują się konsumenci nastawieni na duże, planowane i regularne zakupy. Oferowanie im większej liczby sztuk jest słusznym posunięciem.

– Promocja typu "3 za 2" jest znacznie tańsza dla oferenta, oczywiście przy zachowaniu stałych cen detalicznych produktów. Myślę, że to w dużym stopniu wpływa na dysproporcje częstotliwości stosowania takich akcji – stwierdza ekspert z MediaCom Beyond Advertising. Ekspert z aplikacji Blix też uważa, że mechanizm promocyjny "3 za 2" jest bardziej opłacalny dla sieci. Klient musi zapłacić pełną cenę za dwa artykuły. Procentowo oferowany rabat jest więc mniejszy niż "2 za 1". Dodatkowo shopper nie uda się do konkurencji po taki sam produkt, skoro ma już aż 3 szt. w zapasie. – W naszej ofercie stale można znaleźć produkty objęte taką promocją, jak "3 za 2" lub "drugi produkt 50 proc. taniej". Cieszą się one dużą popularnością, szczególne wśród osób, które robią duże, rodzinne zakupy. Tak zwane wielopaki oferujemy zarówno w kategorii art. spożywczych, jak i przemysłowych. Rozumiemy potrzeby naszych klientów, dlatego proponujemy im korzystny zakup tekstyliów i bielizny w postaci wielu sztuk. Największe zainteresowanie wzbudzają jednak ubrania niemowlęce w wielopakach – podkreśla Aleksandra Robaszkiewicz z Lidl Polska. Jeśli chodzi o promocje "2 za 1", Biedronka najczęściej robiła akcje na art. spożywcze świeże (lody, jogurty, wędliny i kiełbasy) oraz towary suche (karmy dla kotów, AGD i art. przemysłowe, meble, tekstylia i zabawki). Z kolei Lidl postawił na detergenty (sól do zmywarek), kosmetyki (papier toaletowy, maszynki do golenia, krem przeciwzmarszczkowy) i art. suche (majonez). – Biedronka skupia się na produktach często kupowanych i świeżych. Oferując na nie promocje typu "2 za 1", może sprawniej wpływać na rotację na półce. Dodatkowo te artykuły przyciągają klientów do sklepów. Z kolei Lidl stawia na asortyment nabywany na zapas i sezonowo. W mojej ocenie, intencją niemieckiego dyskontu może być chęć budowania trwałej lojalności klientów i oferowanie rabatów na droższe towary. Takie działania są strategicznie słuszne – twierdzi Tomasz Jabłoński. W przypadku promocji "3 za 2" Biedronka najczęściej oferuje kosmetyki (dezodoranty, antyperspiranty, art. higieniczne dla kobiet i niemowląt, szampony, kosmetyki do golenia, pasty do zębów, kremy i mleczka do twarzy). Stawia też na art. suche (mączne i sypkie, spożywcze dla niemowląt, bakalie, orzechy i suszone grzyby) oraz spożywcze świeże (mrożonki, nabiał, desery, produkty i przetwory mięsne, sery paczkowane, warzywa, owoce i grzyby paczkowane). – Uważnie analizujemy potrzeby naszych klientów. Jeśli są zainteresowani ofertami na wybraną kategorię produktów, częściej wspieramy ich atrakcyjnymi rabatami. W ub.r. dla posiadaczy karty Moja Biedronka przygotowaliśmy 817 różnych promocji, które objęły ponad 363 artykuły. W akcjach promocyjnych typu "2 za 1" lub "3 za 2" najczęściej pojawiały się kosmetyki, dania typu ready to eat, pieczywa świeże oraz słodycze i ciasta – informuje Karolina Ulatowska z sieci Biedronka. W promocjach typu "3 za 2" Lidla pojawiały się głównie art. suche (spożywcze dla niemowląt, dania gotowe paczkowane, dżemy, konfitury, powidła, miody, karmy dla kotów i psów, konserwy, pasztety, pasty kanapkowe, produkty dla wegan i z kategorii zdrowej żywności, przyprawy, sosy, słodycze i przekąski słone, wyroby piekarnicze). Występowały też towary spożywcze świeże (paczkowane surowe mięso i przetwory mięsne, mrożonki, nabiał i desery, sery paczkowane, warzywa, owoce i grzyby na wagę). – W tym przypadku najlepiej sprawdzają się produkty z długim terminem przydatności, niewymagające od klientów specjalnych warunków przechowywania. To może przekonać konsumenta do tego, by wrzucił do koszyka wiele sztuk identycznych artykułów – podsumowuje Katarzyna Grochowska z Hiper Com-Poland.