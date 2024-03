Filmik kasjerki Biedronki powala. Absurdalne zachowania klientów

Przy kasie w Biedronce stoi klientka, która obiera mandarynki ze skórek. Obrane owoce wkłada do jednego woreczka, obierki do drugiego, który wyrzuca do kosza na śmieci. Zakupy dojeżdżają do kasjerki. Ta waży i kasuje cytrusy. Potem bierze do ręki wytłaczankę jajek i ku zdziwieniu kupującej wyjmuje z niej jajka, wybija białko z żółtkiem do jednorazówki, a skorupki wyrzuca do kosza.