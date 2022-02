Polacy biorą coraz więcej pożyczek. Sposób na inflację?

Najwyższe dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym w porównaniu do stycznia 2021 r. odnotowały pożyczki ze skrajnych przedziałów: niskokwotowe do 500 zł odpowiednio (+71 proc.) oraz wysokokwotowe powyżej 5 tys. zł odpowiednio: (+59,3 proc.). W ujęciu wartościowym najwyższą dynamiką charakteryzowały się pożyczki z przedziału powyżej 5 tys. zł (+81,3 proc.) oraz niskokwotowe do 500 zł (+63,4 proc.).