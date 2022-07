Polacy chcą pracować cztery dni w tygodniu. "Liczy się to, co jest po pracy"

Ośmiu na dziesięciu Polaków chce mniej pracować. Najchętniej 4 dni w tygodniu – tak wynika z badania „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service. - Osoby obecnie rekrutowane mają do pracy zupełnie inne niż kiedyś podejście - powiedział w programie "Newsroom WP" Krzysztof Inglot, założyciel Personel Service. – Jest mniejsza presja na robienie kariery. Pracę nie jest celem samym w sobie, traktuje się ją jako sposób zarabiania na życie, a to życie jest najważniejsze. Myśli się o tym, co będzie po pracy, na co warto wydać pieniądze. Praca ma dawać satysfakcję, ma pomagać realizować marzenia. Polacy chcą pracować cztery dni w tygodniu, albo pracować pięć dni w tygodniu, ale przez 7 godzin. Zdecydowana większość chce mieć też zagwarantowaną prace zdalną w kontrakcie. Oczekiwania młodych są dziś zdecydowanie innych. Sam zastanawiam się nad tym, czy nie wprowadzić w firmie czterodniowego tygodnia pracy. Ważna jest wydajność, kreatywność, praca zespołowa. Badania pokazują, że wydajność jest większa w czterodniowym tygodniu pracy.

