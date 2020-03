Polacy kochają "obciachowe" klapki. Kuboty znowu się rozeszły

Myśleliście, że szał na klapki Kubota minął? A skąd! W ofercie Biedronki pojawiły się 20 lutego i rozeszły na pniu.

Jedni je kochają, inni nienawidzą. W czerwcu 2019 r., kiedy klapki pojawiły się po raz pierwszy w Biedronce (w "klasycznym" wydaniu na rzep), pisaliśmy o tym, że po paru godzinach ciężko już było znaleźć jakąś parę. Dlatego kiedy wczoraj pojawiła się informacja o sprzedaży wersji basenowej , od razu rano ruszyłam do jednego ze sklepów. I znowu Kuboty zaskoczyły.

W cenie 24,99 zł za parę, do wyboru, poza klasycznymi kolorami (czarny i granatowy), były też bardziej fantazyjne - błękitny i różowy. Mocno liczyłam na ten drugi, jednak chyba nie tylko ja - to najbardziej "przebrany" kolor. Czasami w ogóle go już nie było, trochę lepiej było z błękitnym.