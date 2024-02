Polacy ledwo wiążą koniec z końcem. Smutne wyniki badań

Dane wskazują, że aż 76 proc. respondentów przewiduje dalszy wzrost cen najczęściej kupowanych produktów, a 38 proc. ankietowanych wskazało na brak pieniędzy na koniec miesiąca - to wzrost o 3 punkty procentowe w porównaniu do grudnia 2023 r. Do 39 proc. wzrósł także odsetek osób, które obawiają się o stan swoich oszczędności.