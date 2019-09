Polacy marzą o niemieckich emeryturach. Za Odrą podwyżka dla seniorów

Rząd Angeli Merkel pracuje nad projektem wprowadzającym w życie emeryturę podstawową. Niemieckie ministerstwo pracy chce, żeby każdy niemiecki emeryt dostawał co najmniej 900 euro - czyli blisko 4 tys. zł

Wszystko dlatego, że przeciętna emerytura wypłacana po 35 latach pracy wynosi tam teraz ledwie ponad 500 euro, czyli ok. 2,2 tys. zł. Z tego właśnie powodu rząd kanclerz Merkel podjął działania, by zmienić tę sytuację.

W jej przypadku 35 lat pracy w szpitalu, oznacza emeryturę na poziomie ok. 1000 zł na rękę. Z kolei najniższe świadczenie emerytalne w Polsce to 1100 zł brutto, czyli 935 zł netto. To, co oczywiste, bardzo daleko od 4 tys. zł.