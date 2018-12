Polacy powinni zafundować sobie odwyk od internetu. Uzależnione mogą być 4 mln osób

Szybki i łatwy dostęp do informacji to cenna zdobycz cywilizacyjna. Może się jednak okazać, że przyzwyczajenie do bycia na bieżąco może być szkodliwe dla naszego zdrowia i relacji międzyludzkich.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

FOMO - to lęk przed wypadnięciem z informacyjnego obiegu. (iStock.com, Fot: iStock)

Pod tym względem nie jesteśmy wyjątkowi. Na całym świecie zawieszenie między światem rzeczywistym a tym wirtualnym jest sporym problemem.

Przez telefony, komputery i tablety zaczyna nam brakować czasu na inne aktywności, które przed internetową rewolucją dawały nam dużo frajdy.

Uzależniające produkty spożywcze, o których możesz nie wiedzieć

Jak donosi ”Dziennik Gazeta Prawna” przebadani pod tym względem Polacy zaglądają do internetu kilka chwil przed położeniem się spać i tuż po przebudzeniu.

Wszystko to powoduje, że aż 4 mln Polaków ma objawy lęku przed odłączeniem od sieci. W ocenie specjalistów to znak, że już czas pomyśleć o odwyku.

FOMO (z ang. Fear of Missing Out) zapewne już za kilka lat stanie się poważnym problemem na całym świecie. W dużym uproszczeniu to lęk przed wypadnięciem z obiegu informacyjnego.

Przyzwyczailiśmy się do tego, w jak łatwy sposób możemy dowiedzieć się wszystkiego, co dzieje się na świecie i u naszych znajomych i boimy się, że bez dotyku ekranu naszej komórki coś przegapimy.

W ocenie dr Anna Jupowicz-Ginalskiej, autorki raportu "FOMO. Polacy a lęk przed odłączeniem", cytowanej przez dziennik, obawa przed byciem offline jest bardzo silna.

Jej badania wykazały, że FOMO odczuwa już 16 proc. Polaków, co oznacza, że tak silne uzależnienie od sieci dotyczy aż 4 mln Polaków.