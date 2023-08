Polacy ruszyli po kredyt z dopłatą od rządu. Oto co para usłyszała od pracownika banku

Bezpieczny kredyt 2 proc. to jedno z rozwiązań, wprowadzonych przez rząd w lipcu w ramach programu "Pierwsze mieszkanie". O taki kredyt może wnioskować osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, wystarczy, że jeden z rodziców spełni warunek wieku.