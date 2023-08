Kawalerki znikają z rynku w ekspresowym tempie

51 proc. agentów uważa, że ogłoszenia dotyczące wynajmu kawalerek najczęściej znikają z rynku szybciej niż w miesiąc, 36 proc. finalizuje najem małych mieszkań w czasie od 1 do 3 miesięcy. 52 proc. pośredników uważa, że wynajem większych mieszkań trwa to od 1 do 3 miesięcy, a 29 proc., że krócej niż miesiąc.