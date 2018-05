Polacy są mniej hałaśliwymi sąsiadami niż Niemcy

Na trudny do wytrzymania hałas narzeka co ósmy Polak. Dużo? To niższy wynik niż unijna średnia i dwa razy niższy niż w Niemczech czy na Malcie. Problem hałasu jest poza tym coraz mniejszy. Narzeka na niego obecnie o 40% mniej osób niż w 2005 roku – wynika z danych Eurostat.

Hałas uliczny, kłótnie sąsiadów, zbyt głośna muzyka i nierespektowanie ciszy nocnej – to problemy, z którymi Polacy spotykają się relatywnie rzadko – wynika z danych Eurostatu, do których dotarł Open Finance.

Polacy odporni na hałas

Na hałas w miejscu zamieszkania narzeka w Polsce 13% obywateli – wynika z danych Eurostatu. To niższy wynik niż unijna średnia (17,9%). Częściej niż Polacy na zbyt głośnych sąsiadów lub ruch uliczny narzekają Czesi (14,5%), Włosi (16,2%), Brytyjczycy (17%) i Francuzi (17,7%). Prawdziwy problem mają natomiast mieszkańcy Holandii, Niemiec i Malty. W krajach tych co czwarty obywatel nie może cieszyć się ciszą i spokojem we własnym domu. na drugim biegunie są Macedończycy, Irlandczycy i Chorwaci. Problem hałasu w miejscu zamieszkania dotyka tam mniej niż co dziesiątego obywatela.

Dane te nie powinny jednak nadmiernie dziwić. W krajach tych większość osób mieszka w domach. W oczywisty sposób w przypadku mniej zwartej zabudowy hałas staje się mniej palącym problemem. W Irlandii w domach mieszka aż 92,5% obywateli, a w Chorwacji i Macedonii około 80%.

Bezdzietni narzekają częściej

Dane Eurostatu przynoszą także inne rewelacje. Okazuje się, że hałas z ulicy bądź dochodzący od sąsiadów doskwiera bardziej singlom niż parom. Biorąc pod uwagę całą Unię, problem hałasu dotyka 20,8% singli i 17,8% par. Co więcej, mniej odporni na hałas są mężczyźni niż kobiety. Biorąc pod uwagę całą Unię, hałas przeszkadza 21,3% samotnym mężczyznom i 20,5% kobietom.

Nie jest też prawdą, że hałas bardziej przeszkadza osobom starszym. Narzeka na niego bowiem aż 26,1% singli, którzy nie przekroczyli 65 roku życia, podczas gdy wśród mieszkających samodzielnie osób starszych – po 65. roku życia – ten odsetek spada do zaledwie 16,4%. W Polsce jest to odpowiednio 25,4% w grupie wiekowej do 65 lat i 14,6% wśród starszych.

Hałas w odwrocie

W ostatnich latach prawie we wszystkich krajach problem nadmiernego hałasu maleje. Jak bowiem wynika z danych Eurostatu, w Polsce jeszcze w 2005 roku na zbyt głośnie otoczenie narzekało 21,4% obywateli, podczas gdy w 2016 roku odsetek ten stopniał do 13. Średnia dla 27 krajów Unii także w ostatnich latach spadała. W 2010 roku na hałas narzekało 20,5% osób, a w 2016 roku 17,9% ankietowanych.