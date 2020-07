Polacy są za wprowadzeniem czasowego zakazu dotykania towarów, szczególnie tych świeżych

Prawie połowa konsumentów nie robi zakupów w rękawiczkach. Jednocześnie zdecydowana większość klientów uważa, że w sklepach należy wprowadzić czasowy zakaz dotykania art. świeżych. Natomiast ponad 50 proc. ankietowanych chce, żeby było to zabronione w przypadku wszelkich towarów eksponowanych na sklepowych półkach. Do tego ok. 66 proc. przyznaje, że bierze je do rąk rzadziej niż przed pandemią.

71 proc. badanych uważa, że w sklepach należy wprowadzić czasowy zakaz dotykania produktów świeżych, czyli pieczywa, warzyw i owoców. (mondaynews)