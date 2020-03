Nadchodzi koniec ery macania chleba w sklepie? Skutki koronawirusa w Polsce

Jeszcze niecałe dwa tygodnie temu pisaliśmy o tym, że sieci handlowe pozostają głuche na apele o uniemożliwieniu dotykania pieczywa przez klientów. Ale sytuacja się zmieniła, mamy stan epidemii. Wygląda na to, że niektóre sklepy zmieniają swoją politykę.

Problem z pieczywem polega na tym, że owoce czy warzywa umyjemy, większość można nawet sparzyć. Z chlebem czy bułkami jest gorzej. Rozwiązaniem byłoby pakowanie pieczywa lub stworzenie specjalnych podajników uniemożliwiający jego dotykanie. Wtedy, nawet gdybyśmy mieli wątpliwości co do opakowania, bez problemu można byłoby je higienicznie odpakować w rękawiczkach.

W Biedronce i Lidlu dalej po staremu. Swobodny dostęp do koszy z pieczywem. Pojawiło się za to więcej komunikatów o używaniu jednorazowych rękawiczek. Ale jaką mamy gwarancję, że każdy klient ich użyje? Życiowe doświadczenie pokazuje, że dalej nie wszyscy się do tego stosują.