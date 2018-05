Polacy są zestresowani przez pracę. To najgorszy wynik w rozwiniętej Europie

Wysokie oczekiwania własne, krótkie terminy i duża odpowiedzialność to czynniki, które znacząco wpływają na zdrowie psychiczne Polaków. Trzech na dziesięciu cały czas doświadcza stresu w pracy. A co czwarty odczuwa go na co dzień.

Stres w pracy potrafi motywować, ale jego długotrwałe działanie niszczy nasz organizm (East News, Fot: TOMASZ ZUREK/REPORTER)

- Często my sami budujemy sobie stres już poprzez samo podejście do obowiązków w pracy. Jesteśmy perfekcjonistami, a nasze rozbudowane ambicje, wygórowane oczekiwania wobec siebie i innych powodują, że jesteśmy wiecznie niezadowoleni - tłumaczy Joanna Michalska, prezes Instytutu Zarządzania Stresem, dla „Rz”.

Badanie firmy ADP, obejmujące ponad 9,9 tys. osób w ośmiu krajach (Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Polska, Hiszpania, Szwajcaria i Wielka Brytania) pokazuje, że Polacy są najbardziej zestresowanymi pracownikami w Europie.

Najbardziej stresujące w Polsce branże, wśród pracowników doświadczających go każdego dnia, to usługi finansowe, handel, gastronomia i służba zdrowia. Co pomaga ograniczyć stres? Są to m. in. właściwe planowanie pracy, pozytywne myślenie, jasny podział obowiązków, nowoczesne wyposażenie i know-how.

Eksperci uważają, że stres budzi raczej negatywne skojarzenia, jednak potrafi również mobilizować do działania, pobudzać do inicjatywy i kreatywności. Ale jego długotrwałe działanie jest szkodzące. Psycholodzy tłumaczą, że przez nadmierny stres wolniej się uczymy, gorzej myślimy i pracujemy. A to tylko początek problemów.

To także źródło m. in. chorób nadciśnienia, cukrzycy, choroby wieńcowej, problemów żołądka i dwunastnicy. Dlatego umiejętność zarządzania stresem jest równie istotna, co inne.