Nowy trend na zakupach. Eksperci: to nie jest chwilowa moda

Produkty lokalne zyskują na popularności, ciesząc się pozytywną opinią oraz niezachwianym zaufaniem konsumentów. Jak wskazuje badanie SW Research, Polacy, bez względu na to, w jakim są wieku, chętniej sięgają po towary od miejscowych sprzedawców oraz dostawców. Co można zauważyć, jest to trend nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie.