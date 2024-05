Polacy wybrali swój ulubiony keczup. Oto majówkowy król grilla

Boże Narodzenie i Wielkanoc należą do majonezu. Majówka i letnie biesiady przy grillu to już bardziej czas keczupów. Według danych firmy NielsenIQ, na które powołuje się portal wiadomoscihandlowe.pl, między sierpniem 2022 a wrześniem 2023 wartość sprzedaży majonezu w Polsce to 999,3 mln zł, keczupu 685,5 mln zł, a musztardy 260,8 mln zł.