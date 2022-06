Polaków nie będzie stać na dorsza? Ceny ryb nad morzem wystrzeliły

Dorszy z frytkami za 60 zł? Ceny nad morzem szokują

Jak relacjonuje "Fakt", za płat smażonego dorsza z surówkami i napojem trzeba zapłacić nawet... 86 zł. Wzrost cen do tak szokującego poziomu wyjaśnił w rozmowie z gazetą właściciel smażalni ryb z Kołobrzegu. Jak wyliczył, powinien podnieść ceny o 60 proc., by zachować dotychczasową marżę. To jednak odstraszyłoby klientów, więc podniósł kwoty tylko o ok. 20 proc., ale to nie rekompensuje mu podwyższonych kosztów działalności.