Połowa domów bez łazienki. Na mapie Polski wciąż są takie miejsca

Obecnie posiadanie łazienki w mieszkaniu wydaje się już oczywistym cywilizacyjnym standardem. Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że na terenie polskich miast średnio tylko jedno z dwudziestu mieszkań jest pozbawione łazienki. Na wsiach sytuacja wciąż przedstawia się nieco gorzej.

Warto również zdawać sobie sprawę, że dostęp do instalacji sanitarnych dość znacząco zależy od lokalizacji na mapie Polski. Nawet w tych miejscach, gdzie łazienka stanowi wyposażenie prawie każdego wiejskiego domu, większym problemem bywa dostęp do kanalizacji.

Zaprezentowane powyżej informacje wskazują, że polska wieś dość szybko nadrabia sanitarny dystans do miasta. Na przekroczenie wyniku 90 proc. dotyczącego udziału wiejskich mieszkań z łazienką, trzeba będzie jednak stosunkowo długo poczekać.

Jeżeli chodzi o szersze ujęcie terytorialne, to eksperci portalu RynekPierwotny.pl zauważają, że najgorzej wypadają dwa województwa położone we wschodniej części naszego kraju. Mowa o województwie podlaskim oraz wojewódzkie lubelskim. Pod względem wyposażenia mieszkań w łazienkę, przoduje natomiast woj. pomorskie, zachodniopomorskie, śląskie i opolskie.

Wyrównanie wciąż istniejących różnic między miastem i wsią w zakresie dostępu do urządzeń sanitarnych to nie jedyne istotne wyzwanie cywilizacyjne. W kontekście sanitarnym, ważna wydaje się również inna kwestia. Chodzi o dostęp do sieci kanalizacyjnej, który w dalszym ciągu jest mocno zróżnicowany terytorialnie. Poniższa mapa bazująca na danych Głównego Urzędu Statystycznego dobrze pokazuje, że w 2016 r. wciąż były widoczne spore różnice pomiędzy zachodnia oraz wschodnią częścią kraju.