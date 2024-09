Polscy faceci toną w długach. Podchodzą do nich inaczej niż kobiety

Jak wynika z publikacji, na koniec lipca suma niespłacanych w terminie zobowiązań , zarówno kredytowych, jak i pozakredytowych, wynosiła 59 mld zł. W porównaniu z rokiem poprzednim, to wzrost o ok. 2,9 mld zł, czyli 5 proc. Liczba mężczyzn z problemami finansowymi to ok. 1,6 mln, a na każdego z nich przypada średnio 36,7 tys. zł niespłaconych zobowiązań. Stwierdzono również, że mężczyźni radzą sobie gorzej z bieżącymi rachunkami i alimentami niż z kredytami.

Waldemar Rogowski, główny analityk BIG InfoMonitor, wskazuje cztery powody, dla których mężczyźni mają większe trudności z terminową spłatą długów niż kobiety. Pierwszy to większa skłonność do ryzykownych działań finansowych i impulsywność w podejmowaniu decyzji. Drugi powód to wyższe dochody, które zwiększają możliwości zaciągania większych kredytów. Trzecim czynnikiem są nieudane inwestycje i przedsięwzięcia biznesowe. Ostatnim jest mniejsza gotowość do szukania pomocy w trudnych sytuacjach, co może wynikać z kulturowych i psychologicznych barier.