Jadłem warzywo warte 1000 euro za kilogram. Sam je zebrałem

Jak podaje portal francuskiej telewizji TF1, w Belgii mówią o nich "trufle Północy", natomiast w Oksytanii w południowo-zachodniej Francji nazywają je "dzikimi szparagami" . Rzeczywiście, kiedy spojrzy się na wystające ponad glebę młode łodygi dzikiego chmielu, widać podobieństwo do popularnych wiosną w Polsce szparagów .

Od szparagów są jednak cieńsze, a ich łodygi są pokryte niewielkimi kolcami, które mają odstraszać potencjalnego konsumenta. Człowiekowi jednak krzywdy nie zrobią. Kiedy łapię za pierwszy wypatrzony pęd, czuję w palcach bardzo delikatne mrowienie, nie parzy mnie jak np. pokrzywa. Odcinam nożyczkami szczyt o długości ok. 10 cm i wrzucam go do papierowej torby.