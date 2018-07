Polscy studenci w Anglii bez podwyżki czesnego. Przynajmniej na razie

Brytyjskie ministerstwo oświaty poinformowało, że na razie studenci z Unii Europejskiej będą płacić czesne na dotychczasowych zasadach. Decyzja dotyczy jednak tylko kilku najbliższych lat.



Studenci, którzy zaczną naukę jesienią tego roku całą swoją naukę będą płacić za studia według dotychczasowych zasad, mimo iż Brexit będzie mieć miejsce już w marcu przyszłego roku. To oznacza, że dotychczasowe zasady opłat będą obowiązywać do 2023 r. – informuje RMF FM.

Obecnie na uczelniach na Wyspach studiuje 135 tys. Europejczyków z UE. Z tego ok. 5 tys. to Polacy. Los przyszłych studentów z kontynentu będzie zależał od negocjacji brexitowych. Problem dotyczy bowiem nie tylko europejskich studentów na Wyspach, ale i Brytyjczyków, którzy studiują w Europie. W tle są negocjacje o dostęp Londynu do unijnego funduszu wspierającego badania naukowe, wartego 100 mld euro.