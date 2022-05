Polska chce twardych sankcji na surowce z Rosji. "Same cła są nie do przyjęcia"

Opornych trzeba przekonać

Dodała, że Polska "jest w stanie zgodzić się na mechanizm przejściowy, dotyczący zarówno odcięcia się od ropy, jak i gazu". Minister postuluje jednak obciążenie tych krajów, które nie zrezygnują szybko z rosyjskich surowców, "jakąś formą opłaty". - Czy to będzie cło, czy to będzie jakiś podatek, czy opłata solidarnościowa typu ETS, to jest do uzgodnienia - stwierdziła.