Polska chce zrezygnować z rosyjskiej ropy. "Będziemy płacić 15 zł za l. paliwa"

Pełnomocnik rządu ds.Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski stwierdził w jednym z ostatnich wywiadów, że Polska jest w stanie poradzić sobie bez ropy i gazu z Rosji. - Tak można działać, ale czy chcemy, żeby „Kowalski” płacił za litr paliwa 10 czy 15 złotych? Bo taki scenariusz jest realny, jeżeli baryłka dobije do 200 dolarów. Rząd Wielkiej Brytanii taki scenariusz przedstawił. Przypomnijmy o nieudanych rozmowach, jakie brytyjski premier Boris Johnson, z krajami OPEC w sprawie zwiększenia wydobycia. Te kraje nie zgodziły się na to zwiększenie. Jeśli nie będzie większego wydobycia, a wiemy, że nie będzie, jeżeli Rosja zakręci kurek, to mamy kryzys energetyczny, za który zapłaci każdy konsument - powiedział w programie "Newsroom" WP prof. Konrad Raczkowski, dyrektor Centrum Gospodarki Międzynarodowej UKSW.