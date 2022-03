Polska do strefy euro? "Euro to nie jest broń nuklearna"

- Widziałem tę dyskusję między ekonomistami, debata co roku odżywa dzięki jednemu z dzienników, wydaje mi się, że zawsze warto dyskutować na ten temat. Trzeba jednak pamiętać, że euro to nie jest broń nuklearna. Euro nie sprawi, że Rosja nie najedzie Polski, od tego jest członkostwo naszego kraju w NATO. A w sytuacji wojny lepiej jest posiadać własny bank centralny i własną walutę, choćby po to, żeby ograniczyć ucieczkę kapitału, która byłaby łatwiejsza, gdybyśmy byli w strefie euro - powiedział w programie "Newsroom" WP Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomiczego.