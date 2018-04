Polska firma przyłącza się do gratulacji dla księżnej Kate. I wysyła jej prezent

Kiedy księżna Kate urodziła córeczkę Charlotte, polska firma sióstr Sielickich produkująca szumiące misie Whisbear, wysłała do najsłynniejszych brytyjskich rodziców ich zabawkę. O prezencie napisały tamtejsze media, co dało firmie rozmach, o jakim wcześniej siostry Sielickie, właścicielki start-upu, nie marzyły. Teraz idą tą samą drogą.

Polska firma słynąca z szumiących misiów Whisbear i tym razem przygotowała dla książęcej pary prezent, aby uczcić narodziny ich potomka. Nie będzie to jednak ich flagowy produkt - miś, a leniwiec - E-zzy. Księżna Kate będzie pierwszą brytyjską mamą, która będzie mogła go przetestować.

Jak mówią właścicielki firmy, informacja o tym, że Księżna Kate trafiła do szpitala, postawiła na nogi cały zespół, ale przywołała także niezwykłe wspomnienia. - Niespełna 3 lata temu wysłałyśmy szumiącego Misia do Pałacu Kensington, gdy urodziła się Księżniczka Charlotte a w zeszłym roku spotkałyśmy się z księżną Kate i księciem Wiliamem osobiście. To właśnie podczas tego spotkania księżna podziękowała nam za prezent dla córeczki - wspomia Julia Sielicka. Także wtedy padły słynne już słowa – Musimy mieć więcej dzieci, wypowiedziane przez Księżną do męża. Kilka tygodni później Pałac Kensington poinformował o tym, że Kate rzeczywiście spodziewa się trzeciego dziecka.