1 z 10 Dalej Zakupy Waluty Moje Finanse Gospodarka Prawo i Finanse Oferty Pracy 4h temu 1 z 10 Polska w czołówce starzejących się krajów Europy Program 500+ jednak nie pomógł Polska cały czas jest w gronie najszybciej starzejących się krajów Europy, najnowsze dane Eurostatu nie pozostawiają złudzeń. Rząd liczył, że baby boom nastąpi dzięki wprowadzeniu programu 500+, ale już wiemy, że efekt okazał się krótkotrwały i w sumie mizerny. Sprawdźmy, w jaki sposób do posiadania potomstwa próbują namawiać swych obywateli inne europejskie kraje. Eurostat Podziel się Większość regionów Polski na mapce opracowanej przez Eurostat ma kolor zielony lub błękitny, a to oznacza, że na jedną kobietę w wieku rozrodczym przypada statystycznie 1,2-1,5 dziecka. Gorzej jest tylko na południu Europy, za to po drugiej stronie skali jest Francja, Wyspy Brytyjskie czy Skandynawia. Tam wskaźnik dzietności często nawet przekracza 2. Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne