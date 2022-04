Polski Ład coraz dalej od założeń. "Zyskuje klasa średnia"

- Mnie nie podobają się te ostatnie decyzje podatkowe, one idą w taką stronę, że zyskuje klasa średnia. Polski Ład coraz bardziej oddala się od tego pierwotnego założenia, które uważałam za bardzo sensowne i potrzebne, czyli doprowadzenia do tego, by polski system podatkowy stał się najbardziej progresywny - powiedziała w programie "Money. To się Liczy" prof. Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes PTE.