Polskie firmy pomagają uchodźcom. Chcą wsparcia od rządu

- Poprosiliśmy rząd o inicjatywę ustawodawczą, którą nazwaliśmy ustawą o solidarności i działaniach antykryzysowych. Z jednej strony chodzi o kwestie humanitarne, a z drugiej, co bardzo istotne, to żeby poluzować gorset utrudniający działanie polskim przedsiębiorcom. Zwłaszcza tym, którzy aktywnie i bezpośrednio włączyli się w pomoc uchodźcom, wyręczając często państwo. Apelujemy o proste rzeczy, np. odroczenie terminów płatności podatków i składek ZUS. Jesteśmy w okresie pandemii, w okresie wdrożenia bubla prawnego, jakim jest Polski Ład. Apelujemy o to, żeby od tych niekorzystnych przepisów odejść. Dzisiaj nie ma na to czasu, polski biznes musi się skupić na ratowaniu działalności, ochronie miejsc pracy i pozyskiwaniu pracowników. Nie ma czasu na raportowanie i wprowadzanie nowych przepisów - powiedział w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski Rafał Baniak, prezes Pracodawców RP.