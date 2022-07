"Polskie morze najgorsze na wakacje". Burmistrz Międzyzdrojów odpowiada na krytykę

- Jest taka narracja, że polskie morze jest drogie, że to najgorszy pomysł na wakacje - powiedział w programie "Newsroom WP" Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów. – Myślę, że polski Bałtyk ma naprawdę bardzo wiele do zaoferowania. Jakość i poziom usług jest naprawdę wysoki i przebija kraje basenu śródziemnego, gdzie infrastruktura była budowana w latach 80-tych. Widać zmiany w cenach. Z naszych badań wynika, że podwyżki w usługach i gastronomii wahają się od 7 do 11 proc. Myślę, że na wypoczynek Polaków duży wpływ będzie miała rata kredytowa, to jest w tej chwili duże obciążenie. Przedsiębiorcy prowadzący u nas swoje biznesy wiedzą, że nie można podnosić cen za bardzo, bo ludzie nie przyjadą. To musi być zbalansowane, ci ludzie to wiedzą, bo od lat z tego żyją. Trzeba uwzględnić koszty działalności, ale nie można zniechęcić do przyjazdu. To jest jak z jazdą samochodem. Mogę jeździć mercedesem, mogę też podróżować matizem. Wszystko zależy od zasobności portfela. Nie trzeba rezygnować z jazdy samochodem.

