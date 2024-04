Polskie truskawki już w sklepach. Ceny przyprawiają o zawrót głowy

Wszystko wskazuje na to, że na początku sezonu musimy przygotować się na spory wydatek. Jedną z pierwszych sieci handlowych, które wprowadziły w tym roku polskie truskawki do sprzedaży, jest Carrefour. Owoce, które oferuje market, to odmiana Malling Centenary. Jak sami się przekonaliśmy nie należą one do najtańszych.