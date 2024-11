Pomoc dla powodzian. Ostatni dzień na złożenie wniosku

Do 14 listopada wpłynęło blisko 11 tys. wniosków, z czego najwięcej z województwa świętokrzyskiego. Pomoc skierowana jest do rolników, których uprawy zostały całkowicie zniszczone przez wrześniową powódź. Dotyczy to producentów kukurydzy, buraków cukrowych, ziemniaków, soi, konopi włóknistych, tytoniu, chmielu, lnu, winorośli, ziół, słonecznika i warzyw.