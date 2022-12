Ponad pięć miliardów złotych na żłobki. Rzecznik rządu zapowiada

- Chcemy, żeby każda gmina mogła tego typu działania podjąć. Chodzi o to, żeby siatka tych miejsc opieki była na tyle gęsta, aby w każdym miejscu Polski tego typu możliwości się pojawiły – zapowiedział Müller. Jak tłumaczył, "Maluch Plus" to jeden z filarów, na których opiera się polityka prorodzinna rządu. Inne programy to 300 plus, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i 500 plus.