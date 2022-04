Ponad sto tysięcy drzew poszło pod topór. NIK pokazuje, co się dzieje w wielkich miastach

W zamian za wycięte drzewa trzeba posadzić nowe w ramach nasadzeń kompensacyjnych. Z kontroli wynika, że w dziesięciu na 19 skontrolowanych miast na nieruchomościach gminnych nasadzono mniej drzew, niż z nich wycięto - w Katowicach o ponad 17 tys., w Lublinie o ok. 4 tys., a w Łodzi o ponad 2 tys. W pozostałych dziewięciu miastach nasadzono więcej drzew, niż usunięto - w Warszawie o prawie 10 tys., Krakowie o ok. 7 tys., w Gdańsku o ok. 4 tys.