Popularna wersja Coca-Coli znika z polskich półek. Firma stawia na nowy napój

Coca-Cola Cherry Zero, czyli wersja napoju bez cukru, zastępuje obecną od lat w Polsce tradycyjną wersję napoju Cherry. To element ograniczania przez firmę zawartości cukru i kalorii w swoich produktach.

"Oprócz wprowadzania nowych produktów pracujemy też nad zmianami dotychczasowych formuł tak, by jak najlepiej odpowiadały oczekiwaniom konsumentów i zachowały swój niepowtarzalny smak. Ponadto oferujemy mniejsze opakowania, które pozwalają lepiej kontrolować spożywane porcje" - informują przedstawiciele Coca-Coli.

Firma podkreśla, że od lat ogranicza cukier w swoich produktach. "W kilku krajach, jak choćby Francji, Wielkiej Brytanii i Beneluksie, Coca-Cola wspiera lokalne akcje na rzecz ograniczenia zawartości kalorii i cukru w produktach. Teraz do tego grona dołączyła Polska" - czytamy w komunikacie.

Coca-Cola włączyła się w porozumienie, którego inicjatorem są Instytut Żywności i Żywienia oraz podmioty zrzeszające przedsiębiorców, w tym Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, do której należy producent popularnych napojów.

- Poprawa jakości żywieniowej produktów żywnościowych i ułatwienie konsumentom dostępu do tzw. „zdrowszej opcji” są wskazywane jako jedno z istotnych działań mających na celu zahamowanie niekorzystnych trendów, takich jak nadwaga i otyłość - mówi prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia, który tłumaczy cel działania porozumienia.

- Producenci żywności od wielu lat podejmują skuteczne działania na rzecz poprawy jakości żywieniowej produktów spożywczych. Osiągają to poprzez innowacje oraz, tam gdzie to możliwe i właściwe, reformulację produktów - dodaje Andrzej Gantner, dyrektor generalny Federacji Producentów Żywności. - Podpisanie listu intencyjnego o współpracy rozpoczyna nowy etap, jakim będzie podjęcie w Polsce skoordynowanych działań w tym zakresie z udziałem wszystkich znaczących uczestników łańcucha żywnościowego - podkreśla.

Przedstawiciele firmy odpowiadają, że jest im przykro z powodu niezadowolenia klientów. "Coca-Cola w Europie zobowiązała się do obniżenia kaloryczności swoich napojów o 10 proc. do 2020. Pracując nad wersjami light naszych napojów, zawsze staramy się, aby ich smak możliwie jak najbardziej zbliżony był do ich odpowiedników słodzonych cukrem. Zależy nam, aby konsumenci mogli cieszyć się tym samym smakiem swoich ulubionych napojów, ograniczając jednocześnie ilość spożywanych kalorii" - wyjaśniają.