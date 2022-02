Porównała ceny w bogatym Luksemburgu i w Polsce. Wielkie zaskoczenie

Za zakupy w hiszpańskim sklepie trzeba było zapłacić równowartość 57,09 zł, natomiast te same produkty kupione w Biedronce to wydatek rzędu 43,12 zł. Tymczasem w Hiszpanii płaca minimalna to równowartość ok. 5100 zł brutto, a w Polsce - 3010 zł brutto. Za te pieniądze w Hiszpanii takie zakupy można zrobić 86 razy. W Polsce, w Biedronce - 70 razy.