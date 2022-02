Zrobili zakupy w popularnej hiszpańskiej sieci. Ceny to gigantyczne zaskoczenie

Druga to zarobki w Polsce i w Hiszpanii i - co się z tym wiąże - ile za nie można kupić. W Hiszpanii płaca minimalna to równowartość ok. 5100 zł brutto, a w Polsce - 3010 zł brutto. Za te pieniądze w Hiszpanii takie zakupy, jakich dokonała pani Zuzanna, można zrobić 86 razy. W Polsce, w Biedronce - 70 razy. Jak więc widać, mimo że na paragonie w Mercadonie widnieje wyższa kwota, to dla Hiszpanów jest to mniejsze obciążenie niż dla Polaków.