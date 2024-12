Jarmark bożonarodzeniowy w Polsce i w Niemczech. Smutna różnica

Jarmark świąteczny w Lipsku to jedno z najstarszych i najpopularniejszych tego typu wydarzeń w Niemczech. Chociaż od Warszawy dzieli go ponad 700 km, atrakcyjne ceny mogą przyciągnąć polskich turystów. W tym roku jarmark świąteczny w Lipsku wystartował 26 listopada i potrwa do 23 grudnia.

Jak podaje portal onet.pl, ceny wielu przysmaków są niższe, niż w Polsce. Grzaniec w niemieckim mieście kosztuje obecnie 3,5 euro do 6 euro, a więc w przeliczeniu na dzień 6 grudnia 2024 r. od ok. 15 do ok. 25 zł. W Krakowie za grzane wino trzeba zapłacić nie mniej niż 18 zł.

Niemiecka kiełbaska na ciepło kosztuje 4,5 euro (ok. 19 zł). W naszym kraju przeciętnie za kiełbaskę z chrzanem płacimy 20 zł, choć produkty od znanych osobistości potrafią kosztować znacznie więcej. Kiełbaski Magdy Gessler na warszawskim jarmarku kosztują 25 zł.

W Lipsku nie brakuje także słodkości. Smażone na głębokim tłuszczu ciastka czy prażone migdały można kupić za ok. 4 euro (17 zł). Są to kwoty zbliżone do tych, które widzimy na polskich jarmarkach.

Niemiecka gazeta "Bild" donosi, że ceny na jarmarku w Lipsku są takie same jak w ubiegłym roku. Z kolei, według informacji Onetu, ceny na targowisku w Krakowie są o ok. 5 zł wyższe.

Świąteczna drożyzna

Nie tylko w Krakowie odwiedzający muszą przygotować się na duże wydatki. Na jarmarku w Katowicach za krupniok zapłacimy około 20 zł. W podobnej cenie można dostać także pajdę ze smalcem.

W Warszawie kieszenie konsumentów nie oszczędza natomiast stoisko restauracji "U Fukiera", należące do Magdy Gessler. Redakcja WP Finanse sprawdziła tegoroczny cennik.