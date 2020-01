Porównanie cen w Biedronce. Ile kosztowały te same produkty w 2014, a ile musimy za nie zapłacić dziś?

Czytelnik przysłał do nas gazetkę promocyjną sklepu Biedronka z września 2014 r. - "Może warto zrobić porównanie z dzisiejszymi cenami w tym samym markecie?" - zaproponował pan Patryk. Podjęliśmy wyzwanie. Różnice w cenach zwaliły nas z nóg.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Porównałam ceny w Biedronce. 2014 kontra 2020. (East News, Fot: Tomasz Jastrzebowski/REPORTER)

Pan Patryk skontaktował się z nami za pośrednictwem platformy dziejesie.wp.pl.

Ostatnio informowaliśmy, że inflacja w Polsce wystrzeliła w górę i niebawem może przekroczyć 4 proc.

Z najnowszym wyliczeń GUS wynika, że w grudniu ub. r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych były średnio o 3,4 proc. wyższe niż rok wcześniej. Z roku na rok, ceny żywności rosną w zastraszającym tempie, dlatego wydaje mi się, że różnica w cenach w ciągu ostatnich 6 lat będzie zauważalna.

Nie pozostałam wobec prośby naszego czytelnika obojętna i wybrałam się do Biedronki w poszukiwaniu tych samych lub podobnych produktów, które były w gazetce z 2014 r. Tak jak pan Patryk, byłam ciekawa jaką różnicę w cenach uda mi się zaobserwować.

Oglądaj także: Wielki test pierogów z mięsem. Jedne z nich były z Biedronki

Archiwum prywatne Podziel się

Oczywiście na przestrzeni lat niektóre produkty zmieniły szatę graficzną, innych nie ma już w ofercie, a jeszcze inne mają różne gramatury. Ważną informacją jest też to, że gazetka, którą wysłał do nas pan Patryk, jest z września, więc porównanie cen niektórych produktów (np. warzyw) - w styczniu, nie będzie do końca miarodajne.

Warto dodać też, że jest to gazetka promocyjna, więc nie zawsze idealnie uda się zestawić dany artykuł sprzed lat, z tym, który jest w sklepie dzisiaj.

Na zdjęciu w gazetce zauważam kiełbasę żywiecką z indyka marki "Kraina wędlin". Produkt zmienił szatę graficzną, ale gramatura pozostała ta sama. W 2014 r. w promocji - 90 g tego produktu kosztowało 2,79 zł (cena regularna to 3,49 zł). Dziś jest to 3,99 zł. W przeliczeniu na kilogram - w 2014 r. za kiełbasę w plastrach trzeba było zapłacić 31 zł, a dziś aż 44,33 zł.

WP.PL Podziel się

W gazetce sprzed 6 lat jest także 5 kg opakowanie cebuli, które kosztowało zaledwie 2,95 zł (cena za 1 kg to 0,59 zł). Teraz w Biedronce znajduję cebulę pakowaną po 2 kg i musimy za nią zapłacić 5,98 zł (1 kg kosztuje 2,99 zł). W przypadku tego warzywa jest to wzrost o ponad 400 proc.

WP.PL Podziel się

Kolejny produkt to ziemniaki. W 2014 r. w promocji również było ich duże opakowanie - 5 kg i kosztowało 1,85 zł (cena za 1 kg to 0,37 zł). Dziś udaje mi się znaleźć siatkę ziemniaków pakowanych po 3 kg, która kosztuje… 8,99 zł. Cena za 1 kg to 2,99 zł. Łatwo policzyć, że ziemniaki zdrożały siedmiokrotnie.

Różnicę w cenie dostrzegam również przy gotowej pizzy, ale w tym przypadku nie można podejść do tego porównania jednoznacznie, bo produkty nie są tych samych marek. W 2014 r. duże - 600 g opakowanie włoskiego przysmaku kosztowało 10,99 zł (18,32 zł za 1 kg). Dziś w regularnej cenie pizza o takiej samej gramaturze kosztuje 11,99 zł, czyli 19,98 zł za 1 kg. Obecna cena jest o 1,66 zł wyższa.

WP.PL Podziel się

Za 1 kg miodu wielokwiatowego w 2014 r. musieliśmy zapłacić 13,99 zł. Dziś w Biedronce znajduję tylko jeden taki produkt, co prawda innej marki, ale taka sama pojemność kosztuje 19,99 zł. To aż o 6 zł więcej!

Masła i mleka z gazetki z 2014 r. nie mogłam porównać dosłownie, ponieważ nie znajduję mleka marki Łowicz ani masła z Mlekovity „Osełka”. Mimo wszystko porównuje te produkty z tymi, które są dostępne w Biedronce dzisiaj. Przy zakupie sześciu litrów mleka 6 lat temu musieliśmy liczyć się z wydatkiem 9,99 zł. Cena za 1 l wynosiła 1,67 zł. Dziś mleko marki własnej Biedronki, czyli „Mleczna Dolina” (3,2 proc. tłuszczu) kosztuje 2,19 zł. Jest to cena regularna, a nie promocyjna, ale mimo wszystko jest to o kilkadziesiąt groszy więcej niż kiedyś.

WP.PL Podziel się

WP.PL Podziel się

Z kolei osełka masła marki Mlekovita, ważąca 500 g, kosztowała kiedyś 7,89 zł. Dziś za masło tej samej firmy zapłacimy 5,99 zł (ale uwaga za 200 g kostkę). W przeliczeniu na kilogram różnica jest kolosalna. W 2014 r. masło kosztowało 15,78 zł, a dziś… 29,95 zł, czyli prawie dwa razy więcej!

Gigantyczną różnicę w cenie zauważam w przypadku makaronu spaghetti marki Pastani. W gazetce promocyjnej z 2014 r. cena za 1 kg tego produktu to 2,99 zł. Dziś za 500 g trzeba zapłacić 2,19 zł, czyli w przeliczeniu na 1 kg jest to 4,38 zł. To o 1,39 zł więcej.

WP.PL Podziel się

Zaskakuje także kawa mielona, ale z zupełnie innego powodu. W 2014 r. za 3 sztuki pakowane po 250 g musieliśmy zapłacić 9,99 zł. W przeliczeniu na kilogram było to 13,32 zł. Dziś jedno opakowanie kawy, która jest w sprzedaży, waży 500 g i w promocji kosztuje 6,69 zł, co w przeliczeniu na kilogram daje 13,38 zł. Różnica jest praktycznie niewidoczna. Oczywiście cena regularna jest wyższa i wynosi 15,98 zł/1 kg, ale w przypadku tego porównania udaje mi się zestawić kwoty promocyjne.

WP.PL Podziel się

Kolejny produkt, który praktycznie nie zmienił ceny, to papier toaletowy marki Queen (rumiankowy). 6 lat temu była możliwość zakupu 16 rolek za 9,99 zł. Dziś w sklepie dostępne jest opakowanie zaledwie 8 sztuk, ale w promocji kosztuje 4,99 zł, czyli w przeliczeniu wychodzi na to samo.

WP.PL Podziel się

Z tego prostego eksperymentu wnioski są jednoznaczne: żywność w naszym kraju drożeje, widać to szczególnie w dziale "owoce i warzywa". Jeżeli ceny będą rosły w dalszym ciągu w takim tempie, to strach myśleć jak będzie wyglądało ich porównanie za kolejne 6 lat.