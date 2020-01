Zaskakujący bilans zakupów w Lidlu polskim i brytyjskim. U nas drożej

"Socjalizm i ignorancja w praktyce" - zaczął swój wpis na Facebooku pan Damian. Mężczyzna porównał ceny zakupów w polskim i brytyjskim Lidlu. Wynik? 14 zł więcej wydanych w naszym kraju. Lidl wyjaśnia, skąd biorą się różnice.

Pan Damian umieścił na swoim Facebooku alarmujący post, w którym pokazał zaskakującą różnicę w cenach w Lidlu w Polsce i Wielkiej Brytanii. Eksperyment polegał na tym, że do koszyka w tych dwóch krajach wrzucił dokładnie te same produkty. Znalazło się w nim między innymi masło, mleko, sok, oliwa z oliwek, mozzarella, makaron i kostka do WC. Na końcu, porównał ceny na obu paragonach i bardzo się zdziwił.