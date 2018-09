Porównanie chwilówek - jak zrobić to dobrze?

Niestety, w życiu nie można wszystkiego dokładnie zaplanować, również dotyczy to wydatków. Jeśli wydaje się nam, że w pełni panujemy nad domowym budżetem, to nagle okazuje się, że zdarzył się jakiś wypadek, zachorował ktoś bliski, zepsuł się sprzęt elektroniczny, czy też trafia się okazja kupna czegoś, w niesamowicie atrakcyjnej cenie. Co wtedy robić? Pożyczać pieniądze od znajomych, rodziny, a może skorzystać z kredytu w banku?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(Pixabay.com)

Ciekawą propozycją, w takim przypadku mogą być chwilówki, do których zresztą przekonuje się coraz więcej Polaków. Stanowią one bardzo atrakcyjny produkt, dzięki któremu, szybko, bez wielu zbędnych formalności, a przede wszystkim bez ruszania się z domu, zdobędziemy niezbędne środki. Największym problemem, może okazać się tu jedynie wybór najlepszej pożyczki. Jednak spokojnie! Nasze porównanie chwilówek może przyjść z pomocą.

Chwilówki - co warto o nich wiedzieć?

Na pewno każdy z nas miał już jakąś styczność z chwilówkami. Korzystał z nich ktoś z rodziny, czy znajomy lub słyszeliśmy o nich w środkach masowego przekazu. Jednak nadal budzą one sporo kontrowersji i nie wszyscy mają do nich takie zaufanie, jak chociażby do kredytów gotówkowych, oferowanych przez banki. Jednak, czy słusznie? Jeśli będziemy dokładnie czytać to, co podpisujemy i mieć zaplanowane to, w jaki sposób oddamy pieniądze, to naprawdę nie mamy się czego obawiać. A wręcz przeciwnie, dzięki chwilówce uzyskamy dodatkowy zastrzyk gotówki, ominą nas poważniejsze problemy finansowe, czy nawet spełnią się nasze marzenia! Wystarczy jedynie dokładnie przemyśleć swoją decyzję i oczywiście mierzyć siły na zamiary!

Przejdźmy jednak do konkretów i odpowiedzmy sobie na pytanie, czym charakteryzuje się chwilówka? Na pewno tym co ją wyróżnia, jest jej dostępność, wystarczy jedynie urządzenie podłączone do Internetu, numer konta bankowego, numer telefonu i ukończone 18 lat oraz ważny dowód osobisty. Zazwyczaj nie trzeba także przedstawiać zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach. Spłata chwilówki odbywa się najczęściej w przeciągu 30-60 dni.

To nie jedyne udogodnienie, możemy również skorzystać, chociażby z chwilówek bez BIK, KRD, ERIF, czy BIG. Dlatego też, jeśli nasze nazwisko istnieje, w którymś z rejestrów dłużników, w żaden sposób nie ma to wpływu na przyznanie nam pożyczki. Jednak ich łatwa dostępność ma swoje odbicie, w dwóch podstawowych kwestiach. Mianowicie w wysokości kwoty, którą możemy pożyczyć (zazwyczaj przy pierwszej pożyczce jest to maksymalnie 3 000 zł) i wyższych niż w przypadku kredytów gotówkowych, łącznych kosztach.

Jak wybrać najlepszą chwilówkę?

Jak już wspomnieliśmy, niezwykle bogata oferta chwilówek na rodzimym rynku finansowym, może przyprawić o prawdziwy zawrót głowy! Z każdej strony jesteśmy bombardowani najróżniejszymi, promocyjnymi pożyczkami. Jakie ich parametry pokazują nam ich rzeczywiste koszty i na co zwracać szczególną uwagę przy ich wyborze? Nad tym na pewno zastanawiało się wielu z nas, ale na szczęście tylko do dzisiaj! Ponieważ za chwilę, rozwiejemy wszystkie wątpliwości, związane z kosztem chwilówek.

RRSO prawdę nam powie!

Na szczęście, dzięki temu, że firmy pożyczkowe są nadzorowane przez Związek Firm Pożyczkowych, jak również (w odróżnieniu od parabanków), działają zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o kredycie konsumenckim, zyskujemy gwarancję tego, że pożyczkodawcy nie mogą naliczać odsetek, większych od czterokrotności stopy kredytu lombardowego. Również co, bardzo istotne, każda instytucja pozabankowa jest zobowiązana do informowania swoich klientów o wysokości RRSO. To właśnie Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania jest głównym wskaźnikiem, pokazującym całkowity koszt chwilówki!

Znając jej wysokość, szybko i bez większych problemów porównamy chwilówki i ich koszty. Przy tym im, RRSO będzie wyższe, tym oferta mniej korzystnie wpłynie na nasz domowy budżet. Zapłacimy za nią po prostu więcej, co może jeszcze bardziej skomplikować naszą sytuację finansową! Tutaj warto wspomnieć, że coraz więcej firm pożyczkowych oferuje swoim nowym klientom, pierwszą darmową chwilówkę, gdzie RRSO wynosi 0%. Pożyczając przykładowo 1 000 zł, oddajemy tyle samo, bez żadnych dodatkowych kosztów!

Należy tu jeszcze dodać, że oprócz samego oprocentowania, RRSO uwzględnia również pozostałe koszty chwilówki, takie jak prowizje dla firmy pożyczkowej, ubezpieczenia, odsetki i inne dodatkowe opłaty (manipulacyjne, prowizyjne i administracyjne). Przez to, że okres spłaty pożyczki jest zazwyczaj bardzo krótki, to RRSO jest wyższe niż w przypadku kredytów gotówkowych (zdecydowanie największy wpływ na to ma prowizja dla pożyczkodawcy).

Co powinno jeszcze zwrócić naszą szczególną uwagę?

Gdy będziemy porównywać chwilówki, tym co zwróci naszą szczególną uwagę, będzie na pewno ich proponowana kwota, jak i czas na jej spłatę. Najczęściej jej maksymalny pułap wynosi 25 000 zł, a czas na jej oddanie to 30, 45, 60 dni, lub w przypadku pożyczek ratalnych nawet 48 miesięcy! Jak już zdecydujemy się na konkretną kwotę, koniecznie sprawdźmy, czy w przypadku jakichkolwiek problemów z oddaniem zobowiązania, będziemy mieli możliwość przedłużenia jej spłaty i ile nas to może kosztować!

Do tego dochodzi również możliwość refinansowania pożyczki, jeśli nie będziecie mogli uregulować jej w wyznaczonym terminie. Polega ono na tym, że klientowi udzielana jest pożyczka z innej firmy, która przeznaczana jest na terminową spłatę pierwszej chwilówki. Dzięki temu możemy uniknąć przykrej konsekwencji, którą bez wątpienia jest uruchomienie procedury windykacyjnej, a wraz z nią naliczanie kar za opóźnienie w spłacie i wpis do ogólnopolskich baz dłużników. Jednak warto tu wspomnieć, że instytucje pozabankowe, mają propozycje chwilówek również dla takich osób. Jeśli nasze nazwisko widnieje w BIK, KRD, ERIF, czy BIG, to w żaden sposób nie przekreśla szans na dostanie pożyczki!