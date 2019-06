Portret zadłużonego Polaka: dużo kredytów, ale coraz mniej chwilówek

Ponad 70 proc. Polaków w wieku od 18 do 65 lat deklaruje, że przynajmniej raz w życiu skorzystało z oferty pożyczki, czy kredytu. Na jak wysokie sumy zadłużają się Polacy i jakie są ich problemy finansowe?

Z roku na rok liczba dłużników w Polsce rośnie, a wraz z nią kwota zaległości. Oznacza to, że coraz więcej dorosłych osób nie radzi sobie z terminową spłatą zaciągniętych zobowiązań finansowych. Jak wynika z raportu przygotowanego przez BIG InfoMonitor, wartość długów na koniec 2018 roku wynosiła 74 mld zł.

Według opracowywanego raportu liczba dłużników stale rośnie. Aż 1,13 miliona osób ma na swoim koncie dług, wynoszący co najmniej 10 tys. zł. Skąd biorą się takie kwoty? Dłużnicy nie radzą sobie z terminową spłatą zobowiązań. W raporcie mowa jest o długach, które są przeterminowane powyżej 30 dni. Problemem są przede wszystkim kredyty gotówkowe, ale nie także pozostałe rodzaje kredytów.

Dla wielu osób źródłem problemów finansowych często także jest utrata pracy, czy zmniejszenie wynagrodzenia. W takim przypadku nagła utrata stałego dochodu przyczynia się do odkładania spłaty rat zobowiązań na późniejszy termin.

Polacy także przyznają, że chętnie zaciągają kredyt czy pożyczkę na zrealizowanie innych celów, jak na przykład podróże lub na spłatę innych zobowiązań z nadzieją, że to jedyne rozwiązanie na wyjście z kłopotów finansowych. Niestety takie działanie przynosi odwrotny skutek, wpędzając Polaków w tzw. spiralę zadłużenia.

Lista problemów finansowych, z jakimi borykają się Polacy, jest dosyć długa. Niestety wiele osób nieumiejętnie planuje swój domowy budżet. Niemal co dziesiąta osoba nie kontroluje swoich finansów i pieniądze wydaje lekką ręką, licząc na to, że prędzej czy później odbiją się od dna i spłacą swoje zadłużenia.

Skłonność do konsumpcji rośnie, a wraz z nią popyt na kredyty. Wpływ na to ma malejące bezrobocie, wysokie wynagrodzenie oraz poprawa dochodów gospodarstw domowych dzięki programom społecznym, jak na przykład 500 plus. Dzięki temu znacznie wzrasta zdolność kredytowa Polaków, którzy coraz chętniej sięgają po kredyty.