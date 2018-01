Poseł PO pyta o kolejny dzień wolny od pracy. Polska w unijnej mniejszości

Poza niedzielami polskie prawo przewiduje 11 dni wolnych od pracy (dwa kolejne wypadają zawsze w niedzielę). Być może dołączy do nich Wielki Piątek. Pismo w tej sprawie do premiera skierował poseł Platformy Obywatelskiej prof. Marian Zembala.

O to, by przypadające 6 stycznia Święto Trzech Króli było dniem wolnym od pracy, przez kilkanaście lat walczył były prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki. Z jego inicjatywy dwukrotnie zbierano podpisy pod inicjatywą ustawodawczą, ale zmiany przyjęto ostatecznie z inicjatywy polityków. Pierwszy raz w XXI w. Polacy nie poszli do pracy 6 stycznia w 2011 r.