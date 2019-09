Poszedł na grzyby. Doszedł do Rosji, został zatrzymany

Pogoda, która zachęca grzybiarzy do ruszenia w lasy, stanowi nie lada ból głowy dla pograniczników. Warmińsko-mazurski oddział Straży Granicznej poinformował o 66-latku, który w poszukiwaniu grzybów zawędrował aż do Rosji.

Mężczyzna jednak zgubił się w lesie i w trakcie poszukiwania drogi powrotnej zastała go noc. Nie miał przy sobie telefonu dlatego, gdy dotarł do torów, postanowił iść wzdłuż nich. Zamiast, jak planował, dojść do Korsz, dotarł do Rosji.