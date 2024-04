Niemiecki rolnik pracował w niedzielę na polu. Grozi mu grzywna

Niemcy są jednym z kilku krajów unijnych, które wprowadziły ograniczenia w handlu w niedzielę. Obowiązujące tam restrykcje należą do najostrzejszych. W Niemczech, podobnie jak w Austrii, obowiązuje tzw. "niedzielna cisza". W praktyce oznacza to, że zamknięte są wszystkie sklepy nie licząc tych na stacjach benzynowych, dworcach kolejowych, czy lotniskach. Choć przepisy nieco zliberalizowano, to i tak u naszych zachodnich sąsiadów toczy się spór o to, czy w siódmy dzień tygodnia wolno pracować.