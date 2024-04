Poszła na terapię, wyszła z depresją. Tak leczą fachowcy z internetu

Coraz więcej kandydatów na terapeutów

Podobne kursy można zrobić m.in. z traumatologii i interwencji kryzysowej. Marta Wiercińska opowiada, że do jej instytutu trafia coraz więcej chętnych do podjęcia pracy w charakterze psychoterapeuty. Co ciekawe, kandydaci deklarują specjalizację w wielu obszarach psychoterapii jednocześnie. Po krótkiej rozmowie okazuje się, że ich wiedza opiera się o internetowe kursy.