Poszukiwanie duchów i spacery z wombatami. To prawdziwe oferty pracy

Spacery z wombatami

Będzie też można "pomagać wombatom utrzymać fizyczny i umysłowy dobrostan" poprzez wyprowadzanie ich na "poranne wycieczki". "Spacery te są kluczem do tego, by były one szczęśliwe i zdrowe w zimowych miesiącach" - zapewniono. Podczas tych przechadzek trzeba będzie uważać, by wombat nie gonił ptaków i nie "rozpraszał innych zwierząt". W niezbaczaniu na manowce pomogą mu "przysmaki".